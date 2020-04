«Québec. Confiné. Rassemblé.»: une très touchante vidéo virale pour faire du bien aux Québécois

Alexandre Laganière s’est autoproclamé «rassembleur». Et pour aider les Québécois à passer à travers la pandémie et le confinement, il a voulu faire sa part. Avec une vidéo. «Une vidéo collective qui me tenait vraiment à coeur, parce que je trouve que dans la société on ne se parle pas assez au quotidien», expliquait-il avant de diffuser ladite vidéo.

Il a lancé un appel sur les réseaux sociaux et les réponses sont rapidement arrivées. Le résultat, écrit et réalisé par M. Laganière, appuyé par des images et la musique soumises par les nombreux collaborateurs, est splendide.