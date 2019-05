Une ex-préposée aux bénéficiaires témoigne de la dureté du métier

Une ancienne préposée aux bénéficiaires lance un cri du coeur afin de mettre en lumière la violence souvent subie par les employés des CHSLD.

Mélanie Beaudry sait de quoi elle parle pour avoir été sauvagement agressée, en 2017, dans un CHSLD de la Côte-Nord, par un homme qui refusait de prendre son bain. Du même coup, elle fait valoir son admiration pour ceux et celles qui exercent ce métier qu’elle a malheureusement dû abandonner.

Sachant que la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, prépare actuellement une nouvelle politique sur l’hébergement et les soins de longue durée, la Nord-Côtière a pris son courage à deux mains en décidant de publier sur Facebook une vidéo dans laquelle elle raconte en partie son agression.

Hantée par l’agression

«En entrant dans la salle de bain, j’ai commencé à le déshabiller et quand je suis venue pour lui enlever ses pantalons, il est devenu agressif. Je n’ai pas eu le temps de lui dire que c’était correct et qu’il n’y aurait pas de bain qu’il m’a poussée contre le mur. Il a ensuite mis une main à ma gorge et avec l’autre main, il m’a roué de coups de poing au visage. Il pesait très fort sur ma mâchoire. Je lui disait de me lâcher, que j’avais mal. Il me répondait qu’il allait me tuer.»

Mélanie Beaudry continue d’être hantée par cette agression.

«Pendant un instant, j’ai vu ma vie défiler dans ma tête. Je voyais la sonnette, mais j’étais incapable de l’atteindre. Je devais rester calme et ne pas crier pour le rendre encore plus agressif. Je ne sais pas comment je suis parvenue à garder mon calme, mais je me suis penchée en espérant qu’il me lâche et il a levé les bras dans les airs et je suis partie à la course demander de l’aide.»

Résultat: trois dents cassées et la mâchoire fracturée. Pire encore, elle ne retravaillera plus jamais dans son métier, elle qui avait alors cette passion depuis huit ans.

«J’aimais vraiment mon travail», lance la femme de 42 ans au HuffPost Québec, la gorge nouée par l’émotion. «J’aimais les gens et j’étais appréciée de mes patients. Tous Alzheimer, certains ne reconnaissaient pas les membres de leur famille. Mais moi, ils me saluaient et nous faisions des blagues ensemble. (silence) Ça me manque.»

Victime d’un choc post-traumatique, elle devra manger à la paille pendant des mois, subir une opération maxillo-faciale, recevoir du botox, faire de la physiothérapie et ingurgiter de nombreux médicaments.