Cette nouvelle scène de violences policières ne passe pas. Alors que des milliers de personnes manifestent toujours après la mort de George Floyd, homme noir tué par des policiers, et se soulèvent contre les violences policières, un vidéo est très partagée depuis jeudi 4 juin au soir.

À Buffalo, près de New York, un couvre-feu a été installé. Des images montrent un cordon de policier avancer pour imposer ce couvre-feu et un homme blanc septuagénaire, seul, s’approche des agents pour leur parler. C’est alors qu’un policier le pousse violemment et le précipite au sol. La victime, à terre, saigne abondamment au niveau du crâne et est laissé un long moment par terre par les forces de l’ordre. Ces vidéos ont enflammé les réseaux sociaux. (Attention, les images ci-dessous peuvent choquer).