Des restaurateurs s'amusent à parodier les conférences de Legault

À la table, on retrouve cette fois Victor Afonso, premier ministre de toutes les affaires, Marie-Fleur St-Pierre, ministre de la Santé du Xérès et des recettes, ainsi que Sébastien Muniz, directeur national de la Santé logistique.

«En plus de devoir adapter notre modèle d’affaires, ajuster nos effectifs et jongler avec des pertes financières importantes, nous sommes devenus un peu prisonniers des règles à suivre qui sont empreintes de confusion et d’ambiguïtés, a déploré le propriétaire du Tapeo Victor Afonso par voie de communiqué. Comme tout le monde, on fait notre bout de chemin, mais on a décidé d’exposer notre réalité avec un brin d’humour dans cette vidéo.»