Regardez en direct la célèbre parade Macy's de la Thanksgiving

Chaque année, des milliers de personnes s’entassent dans les rues de New York pour assister à l’une des grandes traditions américaines de l’Action de grâce: le défilé Macy’s.

Même si la situation est bien différente cette année, la parade est bien au rendez-vous. Et c’est dans sa version virtuelle qu’elle est présentée aujourd’hui. On oublie la foule dans les rues, mais on y retrouve tout de même les nombreux chars allégoriques plus grands que nature.

À voir dans la vidéo (en anglais) ci-dessus!

La vidéo est diffusée par Verizon (dont HuffPost est la propriété). Pour voir des images «vintage» de ce célèbre événement, jetez un oeil ici.