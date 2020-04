J'ai rassemblé 125 médecins de 95 pays différents dans une vidéo et voici notre message

J’ai toujours cru que notre monde n’était bien qu’un seul monde: un monde sans frontières.

Sur mon bras, un tatouage représente ma vision de la vie: «vivir para servir» (qui veut dire «vivre pour servir» en espagnol), écrit sur un extrait de la partition Imagine de John Lennon - le segment de la chanson qui dit : «You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one».

Rêveuse et idéaliste, j’ai toujours voulu aider et protéger ceux qui en avaient besoin, donner une tribune aux causes peu populaires et une voix aux plus marginalisés de notre société.

J’ai eu la chance, à 17 ans, de découvrir Phú Tho, une petite communauté du Vietnam, dans le cadre d’une introduction à la coopération internationale avec le Collège Saint-Sacrement. Ce dont je me rappelle le plus de cette expérience, c’est le sentiment de découvrir la beauté de la diversité. J’y ai fait des rencontres exceptionnelles, dont une amie qui représente d’ailleurs le Vietnam dans ma vidéo, huit ans plus tard.