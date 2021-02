Une vidéo montre une fillette de 9 ans être menottée et aspergée de poivre par la police

On aperçoit une agente secouer un appareil devant la jeune fille assise. Quelques secondes plus tard, on entend l’enfant demander à quelqu’un de lui essuyer les yeux avant que la porte de la voiture ne se ferme, avec un soupir bien audible de l’un des neuf agents ayant répondu à la scène, comme le décrit notamment le Democrat and Chronicle de Rochester.





» Les vidéos complètes sont disponibles au bas de l’article





La jeune fille a été transportée à l’hôpital puis remise à sa famille, ont indiqué les autorités.

La mairesse de Rochester, Lovely Warren, commentant les images lors d’une conférence de presse dimanche, a déclaré qu’il «ressort clairement de la vidéo que nous devons faire plus pour soutenir nos enfants et nos familles».

«J’ai une enfant de 10 ans, donc c’est une enfant. C’est un bébé. Cette vidéo, en tant que mère, ce n’est pas quelque chose que vous voulez voir», a affirmé Warren. «Ce n’est pas quelque chose que nous devrions chercher à justifier, qui peut être justifié, et c’est quelque chose que nous devons changer.»

Le chef adjoint de la police, Andre Anderson, qui a aussi commenté les événements lors de la conférence de presse de dimanche, a décrit l’enfant comme étant suicidaire et a déclaré qu’elle voulait également faire du mal à sa mère.

Malgré ces problèmes de santé mentale apparents, Warren a déclaré que le Bureau des services d’intervention de la ville, qui est formé pour répondre aux appels liés à la santé mentale, n’a pas été alerté de la scène parce que l’appel initial à la police impliquait «un certain nombre d’événements survenant en même temps qui nécessitaient une intervention policière».

Ce bureau a d’ailleurs lancé la semaine dernière une équipe pour personne en crise, qui est censée prendre en charge certaines responsabilités de la police, rapporte le Democrat and Chronicle.

Anderson a fait savoir qu’il s’attend à des changements au sein de son département à la suite d’un examen interne des actions des agents.

«Ces changements viendront après avoir discuté avec les agents impliqués et en les amenant à considérer la désescalade, en faisant une pause tactique au besoin», a-t-il déclaré.

Mike Mazzeo, président du Locust Club, le syndicat de la police de Rochester, s’est également entretenu avec les journalistes dimanche, rejetant les inquiétudes concernant d’éventuelles séquelles psychologiques pour la fillette qui a été menottée et aspergée de poivre par des policiers. Il a plutôt soutenu qu’il fallait se préoccuper de sa situation familiale.

«C’est ce qui est triste. C’est ce qui est dérangeant», a-t-il dit, en faisant référence à la dispute entre l’enfant et sa mère.

Mazzeo s’est en outre inquiété du bien-être psychologique des policiers après l’incident. «Certains de ces officiers n’ont probablement même pas eu l’occasion d’en discuter jusqu’à quand, des heures plus tard?» a-t-il avancé.