Catherine Dorion s'en prend à la langue de bois des députés

On y voit des extraits d’un échange entre Mme Dorion — porte-parole de Québec solidaire en matière de culture — et la ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy, lors d’une interpellation portant sur l’aide de 50 millions de dollars médias accordée aux médias par le gouvernement caquiste.

«Quand on parle de respect de l’institution, on devrait regarder à la bonne place», conclut la députée, qui a souvent été critiquée pour ses choix vestimentaires , que certains voient comme un manque de respect pour l’exercice de la démocratie.

Oubliez son linge. Écoutez cette vidéo de @cathdorion 👇 Belle démonstration de son utilité au débat politique. De son éloquence aussi. Ici, elle démontre l’inutilité de certains débats parlementaires à cause de la maudite cassette. Lors des interpellations par ex. #PolQc #QS https://t.co/1pIMZ0NPhM

À l’émission La Joute, sur les ondes de TVA, l’analyste politique Emmanuelle Latraverse a qualifié le message de Mme Dorion d’«efficace».

«C’est le genre d’exercice que j’ai vu souvent au Parlement et c’est vrai que, bien souvent, quand le gouvernement ne veut pas répondre, on tend à dire des platitudes et à étirer le temps», a-t-elle confirmé. Elle a loué la façon dont la vidéo attire l’attention sur les codes de la politique, non sans rater l’occasion d’envoyer une flèche à la députée pour sa controversée photo d’Halloween au Salon rouge.