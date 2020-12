Après avoir dénoncé, cette victime d'agression sexuelle croit encore au système de justice

«J’avais 15 ans, je faisais face à une personne d’autorité qui avait du pouvoir sur moi. Je pensais qu’on ne me croirait pas ou qu’on me dirait que je suis en manque d’attention», évoque-t-elle. «Avec la maturité, plus tard, je me suis dit: “qu’on me croit ou qu’on ne me croit pas, moi, je fonce”», poursuit la Montréalaise aujourd’hui âgée de 40 ans.

En 1996, alors qu’elle était adolescente, son entraîneur de soccer l’a agressée sexuellement. Plus de 20 ans après cet événement qui a bouleversé sa vie et après y avoir longuement réfléchi, Éliane Viau s’est sentie prête à dénoncer son agresseur. Aujourd’hui, quelques semaines après la conclusion du dossier, elle ne reviendrait jamais en arrière, même si son entraîneur n’est pas derrière les barreaux.

«Je me promenais avec mon fils dans sa poussette et je suis passée devant le poste de police. Je me suis dit: “c’est là que ça se passe”. Il y a comme eu un déclic extraordinaire», se souvient Éliane Viau en repensant à cette journée d’été de 2018. «Ça faisait vraiment longtemps que je voulais porter plainte. Ça mijotait».

En 2007, n’en pouvant plus d’être prisonnière de ce vécu traumatisant, elle a décidé de s’ouvrir et d’aller chercher de l’aide. Elle a entrepris une thérapie qui a pu être en partie remboursée par l’ Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) - qui peut indemniser des victimes même si elles n’ont pas porté plainte.

«Drastiquement, mes notes ont commencé à baisser. J’ai coulé des cours alors que j’étais première de classe. Je n’ai pas pu faire le métier que je voulais. Je rêvais de devenir médecin légiste.» Des problèmes d’appétit, des excès d’alcool, des cauchemars et de l’anxiété l’ont suivie pendant de nombreuses années. Éliane Viau a tenté de mettre fin à ses jours quelques mois après les événements, et a plus tard reçu un diagnostic de dépression chronique.

Aller porter plainte a été l’étape la plus pénible, estime Éliane Viau, qui assure toutefois que ça vaut la peine de la franchir. «C’est mal fait», s’indigne-t-elle. «T’es dans une file de deux, trois personnes. Il y en a qui viennent chialer contre une contravention, et toi, tu arrives et tu dis: “je viens porter plainte”. Pourquoi? “Pour agression sexuelle”. Tu shootes ça devant tout le monde. Déjà, en partant, ça ne marche pas.»

Plusieurs ressources existent pour accompagner les victimes d’agression sexuelle dans un tel processus, dont le réseau des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC). La porte-parole du réseau des CAVAC, Marie-Christine Michaud, souhaiterait que les services de l’organisme soient encore mieux connus pour que les victimes aient davantage le réflexe de les contacter dès qu’elles en sentent le besoin, et peu importe ce besoin.

Dans toutes les régions du Québec, les victimes, les proches et les témoins peuvent contacter un CAVAC pour recevoir une aide gratuite et confidentielle. Des bureaux de ces organismes sans but lucratif sont d’ailleurs présents dans tous les palais de justice du Québec et dans plusieurs corps de police de la province, tant allochtones qu’autochtones.

Les victimes peuvent être aidées, «que l’agresseur soit connu ou non, arrêté ou non, identifié ou non, et que la personne victime porte plainte ou non», souligne Mme Michaud. Les différents intervenants - des criminologues, psychoéducateurs, sexologues et travailleurs sociaux - ont des connaissances pointues sur le système judiciaire, assure-t-elle, et ils sont en mesure d’accompagner la victime à travers les différentes étapes.

Avoir reçu une information détaillée sur le fonctionnement au palais de justice par l’entremise du CAVAC a été très rassurant pour Éliane Viau, qui conseille à toute personne qui entame une telle démarche de se renseigner le plus possible avant de se lancer dans l’arène. La porte-parole du réseau des CAVAC abonde dans le même sens.

«Un des besoins les plus importants, c’est d’avoir une information juste, parce qu’une des conséquences que vivent les personnes victimes, c’est énormément d’anxiété, c’est de ne pas savoir ce qui va se passer», explique Marie-Christine Michaud. Les intervenants peuvent par exemple expliquer comment fonctionne le processus de plainte à la police et les différents scénarios possibles dans le déroulement du procès, en précisant où seront situés l’accusé, le procureur et l’avocat de la défense dans la salle.

«On n’est pas là pour conseiller les gens en disant: “tu devrais faire ça”. S’ils ont l’information, ils vont pouvoir décider ce qu’ils veulent faire, que ce soit en portant plainte ou non. Que la personne puisse avoir cette décision-là, c’est une forme d’empowerment, c’est une grosse reprise de pouvoir», soutient la criminologue de formation.