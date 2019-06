Le dossier des trains à grande fréquence de Via Rail au Québec avance... lentement

La compagnie de chemin de fer veut construire un nouveau réseau de lignes ferroviaires pour des trains de passagers en Ontario et au Québec. Le projet de plusieurs milliards de dollars vise à ce que ses trains ne soient plus obligés de céder le passage à des trains de marchandises sur des voies empruntées.

Les options incluent l’aide d’un partenaire privé pour la conception et la construction des nouvelles lignes, ou un accord plus large incluant le financement, l’exploitation et l’entretien.

Jusqu’à présent, l’organisme fédéral a participé à deux projets: un prêt de 1,28 milliard $ dans le Réseau express métropolitain (REM) à Montréal, un réseau de trains légers à haute fréquence, et le mois dernier un investissement jusqu’à concurrence de 2 milliards $ dans le projet d’expansion du corridor ferroviaire du réseau GO en Ontario.

Transports Canada examine la proposition de Via Rail depuis plus d’un an et les libéraux n’ont pas encore annoncé de décision en matière de financement.

Le rapport de planification du ministère pour cet exercice comprend une note pour passer en revue les «prévisions de chiffre d’affaires et de fréquentation», ainsi que l’analyse de rentabilisation — que la Banque de l’infrastructure a examinée à la fin de l’année dernière — afin de documenter les options à considérer par le gouvernement.

Le ministre des Transports, Marc Garneau, a déclaré aux Communes plus tôt cette semaine que le gouvernement ferait une annonce lorsqu’il aurait pris une décision.