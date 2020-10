Ces vêtements en paille redonnent à l'agriculture toute sa place dans la mode

Cynthia Mai Ammann La paille, matériau principal de la collection d'Emma Bruschi.

MODE - Le retour à la Terre. Prévue initialement au mois d’avril, la 35e édition du festival de mode, de photographie et d’accessoires de Hyères en France, connu pour être un dénicheur de jeunes talents, s’est ouvert en petit comité le jeudi 15 octobre.

Dix couturiers de cinq nationalités (France, Pologne, Belgique, Italie, Autriche) ont été sélectionnés cette année. Parmi eux, une créatrice tire son épingle du jeu. Son nom? Emma Bruschi. La jeune femme de 24 ans, installée à Marseille, est venue présenter quelques pièces de sa collection “Almanach”, un terme donné en référence à l’imagerie populaire du calendrier des fêtes savoyard dont elle s’est inspirée.

Les vêtements, eux, sont faits dans des matières singulières, et notamment de la paille. Oui, comme celle dont on se sert pour faire des paniers, des chapeaux, mais aussi les toits de chaume. Ici, elle est comme “tricotée” en guise de poche sur un veston en raphia doublé de lin. Ailleurs, c’est une robe, une longue chemise ou encore un crop-top sans manche.

Un symbole de fertilité

Les créations sont délicates, minutieuses et lumineuses. “Symboliquement, nous explique la jeune diplômée de la Haute école d’art et de design de Genève, elles font écho aux bouquets de moisson qu’on faisait après chaque récolte, à l’époque. Dans la maison ou à l’extérieur, c’était un symbole de fertilité.”

Cynthia Mai Ammann

Petite fille de paysans originaires de Haute-Savoie, Emma Bruschi est tombée d’amour pour la paille il y a quelques années, après avoir mis un pied au Musée de Wohlen, institution suisse qui retrace l’histoire du matériau.

“Contrairement au coton, il y a peu d’étapes de la plante au vêtement, explique-t-elle au HuffPost. La paille, c’est génial. Dans la mode, on a tendance à attendre la nouvelle matière qui va sauver le monde et révolutionner le secteur. Or, il en existe qui font leurs preuves depuis des siècles.”

La paille demande toutefois beaucoup de technique. Pour cette collection, la designer, qui produit également des bijoux, s’est entourée d’artisans locaux, dont un forgeron, un souffleur de verre, une laineuse et, cela va sans dire, un vannier. À leurs côtés, elle découvre et apprend leur savoir-faire.

L’héritage agricole

Une mission chère à ses yeux. “Il fut un temps où tout le monde au sein d’une maison, dans les villages, maîtrisait ces pratiques, même les enfants, commente cette dernière. J’ai voulu réinterpréter et ramener au goût du jour ces savoirs parce qu’ils sont en train de se perdre.”

Cynthia Mai Ammann

Comme le préfigurent la collection “Le meunier” de Jacquemus et les tenues d’apiculteur du dernier défilé Kenzo, les vêtements agricoles inspirent la mode. Emma Bruschi, elle, va plus loin. Sa démarche vise à transmettre l’héritage de l’agriculture. “Cette année, nous renseigne-t-elle, j’ai planté du seigle.” Soucieuse de se procurer les machines qui vont avec, elle veut garder un contrôle sur l’origine de ses vêtements, mais surtout “cultiver la terre et travailler avec mes propres matières”, précise-t-elle.

Le respect de l’environnement est une évidence pour elle. Son but: coupler son métier d’agricultrice à celui de designer. Contrairement à de nombreuses marques qui confectionnent à l’étranger, en grande quantité et à un rythme effréné, la jeune femme veut prendre le temps. Elle entend conserver cet axe ”à taille humaine”. Pas question, non plus, de partir sur des pièces “trop simples”. Les siennes, rappelons-le, ne passent pas en machine.