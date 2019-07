S’enfoncer en nature pendant les vacances est super énergisant… jusqu’à ce que vous vous faites dévorer par les bébites. Pour faire du camping en paix, vous pourriez être tentés par la toute première ligne de vêtements anti-moustiques disponible au Québec.

Non, elle ne sent pas la citronnelle. Non, votre peau ne fondera pas au contact du tissu. Et non, vous n’aurez pas besoin de rajouter une couche de chasse-moustique, promet la marque WindRiver Outfitting Co.

Mais comment ça marche alors? Les vêtements No Fly Zone élaborés en collaboration avec le fabricant de tissu technique Burlington sont infusés de perméthrine, un insecticide chimique qui affecte le système nerveux des insectes (fourmis, mouches, poux, puces, araignées, tiques) et les repoussent avant qu’une morsure ne surviennent. La protection serait efficace pendant plus de 70 lavages.