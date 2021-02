Audrey Rivest/Essentiels Co/Facebook La créatrice de contenu québécoise Audrey Rivest porte la robe «Naomy» de la marque Essentiels Co.

Ça peut être gênant d’ouvrir la porte avec le vieux coton ouaté troué de son ex sur le dos… Pour un confinement tout confort et stylé ou des dimanches supra douillets et instagrammables, misez sur ces sublimes vêtements de détente québécois.

La marque montréalaise propose depuis l’automne dernier des ensembles aux coloris tendance et aux coupes modernes, conçus et fabriqués dans la métropole. Certaines pièces sont en plus écolos comme le pull et le pantalon Noah (ci-dessus), composés à 70% de bambou.

Les créations loungewear de Daily Story sont partout sur Instagram et on comprend pourquoi. Leurs modèles sont pile dans la tendance : des coupes amples, des tailles hautes jumelées à des crop tops, des jambes évasées coupées 7/8. On adore!

On parle ici de «mou» couture! La marque montréalaise Twenty que peu de Québécois connaissent, mais qui habille pourtant les des athlètes professionnels de la NBA et de la NFL, propose des ensembles molletonnés qui ont du chien, autant pour lui que pour elle. Et elle n’imite pas les Nike et Adidas de ce monde, mais garde sa signature grâce à des textures ou des volumes originaux.

Quand on observe les créations de Silk Laundry, ce n’est pas «mou» qui nous vient en tête. La marque est plutôt empreinte d’un chic naturel, instinctif, non forcé et d’une élégante pureté. On aime autant ses créations satinées que sa nouvelle collection capsule en velours de soie, une matière de qualité synonyme de grand confort.

Le grand détaillant a profité du confinement pour sortir une jolie ligne de vêtements, tout aussi stylés que confortables.

La marque du détaillant québécois Altitude Sports propose des pièces techniques, toutes douillettes, dans des matières de qualité comme la laine de mérinos, qu’on enfilera volontiers même après le confinement.

Pour des ensembles molletonnés stylés et originaux, allez piger dans la plus récente collection de la marque de chez nous Hannah Isolde. Comme vous pouvez le constater dans le cliché ci-dessus, ce n’est pas gênant du tout de les porter avec des talons!

La marque montréalaise nous offre des vêtements épurés et versatiles aux couples amples dans de fines matières douces qui appellent au confort. On peut se les procurer en ligne ou dans les cinq boutiques montréalaises. Vous voulez économiser un peu? Naïf propose des boîtes tout-en-un avec une sélection de morceaux à prix réduits. Ingénieux!

Lancée par les influenceuses chouchous, Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume, cette marque au facteur «cool» très élevé propose des ensembles matchy-matchy aux teintes pastel et aux coupes empruntées aux années 90. Leur signature : le short taille haute, les manches évasées, et la taille élastique. Le tout dans des matières confo, dont un peu de coton biologique. Pas étonnant que les Instagrammeuses s’arrachent leurs morceaux!

