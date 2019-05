Vers la tarification de l'eau à Montréal?

Le document déposé par le service des finances suggère un prix au litre d’eau plus faible pour les résidences que pour les institutions, les commerces et les industries (ICI). Ou encore, une taxe uniquement pour la consommation récréative de l’eau (pour remplir une piscine, par exemple).

L’IDU représente l’industrie immobilière. Il préconise un tarif pour l’eau à la fois pour les immeubles non résidentiels que pour les immeubles résidentiels. Ces derniers devraient toutefois bénéficier d’un crédit lorsque leur consommation est inférieure à un certain seuil.

Tarif applicable aux banlieues

Même son de cloche du côté de la chambre de commerce, avec un bémol important. La CCMM recommande que le résultat final ne désavantage pas Montréal sur le plan fiscal par rapport aux banlieues.

«La Ville, dans ses choix fiscaux, incluant l’écofiscalité, devra être attentive à ne pas créer des distorsions majeures qui viendrait rehausser le coût d’habiter, de travailler et faire des affaires à Montréal en faveur d’un plus grand étalement urbain. Ses choix doivent être faits dans le souci de préserver le plus possible sa compétitivité dans un contexte où elle affiche un bilan migratoire infrarégional négatif qui s’est aggravé après quelques années d’amélioration», écrit l’organisme.

La CCMM, comme d’autres, recommande que les mesures d’écofiscalité, notamment la tarification de l’eau, de l’essence et des ordures, se fasse au niveau régional plutôt que municipal. Le dossier devrait ainsi être transmis à la Communauté métropolitaine de Montréal.

D’autres suggèrent de réduire la taxe foncière d’un montant équivalent aux revenus générés par le tarif.