La députée péquiste Véronique Hivon a annoncé qu’elle ne sera pas candidate lors de la prochaine course à la chefferie du Parti québécois.

«À la faveur de la pause estivale, j’ai pu confirmer la pleine mesure de cette réalité, c’est-à-dire que je vis le moment où ma famille a le plus besoin de moi depuis que je suis en politique et où j’ai le plus besoin d’être là pour elle», a-t-elle écrit dans un long message sur Facebook.

«Aussi, l’idée de relever simultanément le défi qui requiert le plus grand niveau d’engagement en politique et de faire coexister ces deux “niveaux de défis” d’intensité supérieure, à la fois personnels et politiques, n’est tout simplement pas envisageable pour moi. Cela m’amène donc à prendre la décision de ne pas être candidate lors de la prochaine course à la chefferie», a-t-elle enchaîné.

Mme Hivon est députée de la circonscription de Joliette depuis 2008.

Lors de la précédente course à la chefferie, elle avait dû se retirer pour des raisons de santé.

Plus de détails à venir.