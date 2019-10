Les coups de cœur télé de Véronique Cloutier

Il y a deux ans et demi naissait VÉRO.TV : une section de la plateforme TOU.TV EXTRA regroupant des productions suivies ou mettant en vedette la populaire animatrice. Aux premiers projets Les Morissette et Rétroviseur sont venues s’ajouter des dizaines d’émissions et de série porteuses de valeurs que souhaite véhiculer Véronique Cloutier. Elle partage avec nous ses coups de cœur de la prochaine saison, ses rendez-vous à ne pas manquer et nous dévoile même qui, dans le monde du showbiz québécois, parvient sans le vouloir à l’intimider.

Ce qu’il ne faut pas manquer

«Plus ça avance et plus l’ADN de VÉRO.TV est clair, explique Véronique Cloutier. Nous avons pris une direction où les émissions que l’on propose sont portées par des personnalités publiques que l’on voit dans d’autres univers que ceux pour lesquels on les connaît. Par exemple Sarah-Jeanne Labrosse dans Passion poussière, Marilou dans Une étape à la fois et, en nouveauté cette saison, Chante-moi la pomme, où Vanessa Pilon et Alex Nevsky accueillent le papa de Vanessa et apprennent le fonctionnement de la vie en famille, en bigénération.»

«Avec On change d’air, mettant en vedette Patricia Paquin et Louis-François Marcotte, ce n’est pas l’histoire d’un déménagement qu’on raconte, c’est l’histoire d’un couple qui se lance dans un nouveau projet de vie, ajoute-t-elle. Voilà ce qui est devenu, je pense, notre spécialité.»

Au plaisir de dénicher (avec l’aide de sa précieuse équipe) des émissions qui lui plaisent et de bâtir un univers qui lui ressemble vient s’ajouter l’importance que ces dernières soient unanimement en accord avec les valeurs qu’elle souhaite véhiculer; des valeurs portées par des gens qui l’inspirent personnellement, pour différentes raisons.

«Sarah-Jeanne, c’est le guts d’une jeune fille qui n’a pas encore 30 ans, qui est propriétaire et qui décide de se lancer dans un projet qu’elle va gérer elle-même, explique-t-elle. C’est le calme et la résilience quand les tuiles te tombent sur la tête une après l’autre. Pour moi, ce sont des valeurs importantes. Marilou c’est la même chose, elle mène tout de front, elle se trompe, elle recommence, ça écoeure tout le monde, mais elle est authentique et intègre. Il y a quelque chose qui est le fun, au-delà du fait que c’est divertissant. C’est très porteur.»