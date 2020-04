La vente de papier hygiénique augmente de 241%, mais les scieries ferment

Il fournit également les granules de bois, les biocarburants et l’énergie verte qui alimentent ses systèmes de chauffage et des réseaux électriques.

Pour l’instant, la plupart des fermetures de scieries - 24 sur 39 - ont eu lieu en Colombie-Britannique. Mais Derek Nighbor a déclaré: «À mesure que cela avance, je suis de plus en plus préoccupé par les problèmes de capacité dans l’Est.»

Avec la fermeture des bureaux, des magasins et des écoles et la baisse des revenus publicitaires, il a déclaré que les usines de pâte à papier souffrent également d’un effondrement de la demande de papier journal et d’autres papiers.

Mais Derek Nighbor a déclaré que la plus grande inquiétude du secteur concernait le manque de liquidités pour gérer l’augmentation des coûts d’exploitation, car les prix des produits «chutent d’une falaise». Il a déclaré que l’industrie n’est pas convaincue que les programmes fédéraux de prêts aux entreprises proposés jusqu’à présent seront suffisants et que les bailleurs de fonds doivent être prêts à prendre plus de risques que les banques ne l’ont été jusqu’à présent.

Le président de l’Association des produits forestiers du Canada a déclaré que de nombreuses entreprises exploitent un certain nombre d’usines différentes et n’ont pas, dans l’ensemble, connu une baisse suffisante de leurs revenus pour être éligibles à la subvention salariale. Plutôt que de fonder l’admissibilité sur les revenus globaux d’une entreprise, il a exhorté le gouvernement à adopter une approche «usine par usine», indiquant que cela garderait des milliers de travailleurs au travail.

Vendredi, le comité a également entendu Mary Robinson, présidente de la Fédération canadienne de l’agriculture.

Elle a averti que les pénuries de main-d’œuvre agricole, les coûts inattendus induits par la pandémie, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la réduction de la capacité des transformateurs alimentaires érodent la confiance dont les agriculteurs ont besoin pour investir dans la plantation d’une culture ou le maintien des troupeaux de bétail - «des décisions qui doivent être prises maintenant et qui affectent directement la disponibilité et l’abordabilité des aliments plus tard cette année.»

Sans une aide fédérale immédiate, Mary Robinson a déclaré: «Les consommateurs canadiens pourraient voir une diminution de la quantité et de la variété des aliments dans leurs épiceries locales, ainsi que des prix plus élevés dans les mois à venir.»

La présidente de la Fédération canadienne de l’agriculture a appelé à un fonds d’urgence fédéral flexible spécifiquement pour les agriculteurs, à un accès prioritaire à l’équipement de protection individuelle pour les travailleurs agroalimentaires et à des mesures pour encourager les Canadiens à travailler dans les fermes et dans les usines de transformation des aliments. Elle a également appelé le gouvernement à renforcer les programmes existants de stabilisation des revenus et de soutien aux agriculteurs.

De plus, Mary Robinson a fait écho à la demande de longue date des conservateurs voulant que le gouvernement fédéral exempte les agriculteurs de la taxe sur le carbone.

