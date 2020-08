Les ventes d'habitations bondissent en juillet

OTTAWA — Les ventes d’habitations en juillet ont atteint un niveau n’ayant jamais été observé en quatre décennies années, alors que le nombre de transactions a bondi de 30 % par rapport à la même période l’an dernier.

Les 62 355 ventes enregistrées en juillet constituent le niveau le plus élevé jamais enregistré, a indiqué lundi l’Association canadienne de l’immeuble (ACI), en soulignant que les données disponibles permettaient de reculer jusqu’à plus de 40 ans.

Les ventes d’habitations en juillet ont bondi de 30,5 % par rapport à la même période il y a un an. Après avoir plongé plus tôt cette année en raison de la pandémie de COVID-19, les ventes ont poursuivi leur rebond puisque la hausse a été de 7,6 % de juin à juillet.

Selon l’économiste principal de l’ACI Shaun Cathcart, la performance observée en juillet est attribuable à plusieurs «facteurs». Celui-ci a cité la crise sanitaire ainsi que d’autres particularités du marché qui prévalaient avant la pandémie.

«En grande partie, ce qu’on voit en ce moment, c’est la reprise des activités qu’on aurait normalement vue plus tôt cette année, a-t-il souligné, dans un communiqué. Rappelons-nous qu’avant le confinement, nous nous préparions pour le marché printanier le plus serré depuis près de 20 ans.»

M. Cathcart a ajouté que «certaines inscriptions» étaient «directement liées» au nouveau coronavirus, en rappelant que la crise sanitaire avait également retardé la vente de «nombreuses autres propriétés».

Le prix moyen national réel des maisons vendues en juillet a atteint un niveau record de 571 500 $, en hausse de 14,3 % par rapport au même mois l’année dernière, a souligné l’ACI.

L’augmentation des prix a été généralisées d’un mois à l’autre en juillet dans les 20 marchés suivis par l’Agence. Les hausses les plus marquées ont été observées à Montréal, la région de Toronto, Guelph et Ottawa. Les prix ont augmenté plus modestement en Colombie-Britannique et en Alberta, selon l’ACI.