carterdayne via Getty Images

carterdayne via Getty Images

Oakland, New York, Denver, Portland, Burlington ou Madison : une douzaine de villes ont fermé temporairement des tronçons de leurs rues aux véhicules et d’autres pourraient suivre, explique Ken McLeod, directeur des politiques de la Ligue des cyclistes américains . Montréal s’est ajoutée à la liste le 15 mai avec son annonce , qualifiée par la mairesse Valérie Plante de sans précédent, de 300 km de voies converties cet été pour les piétons ou les cyclistes.

Certaines municipalités ciblent les zones les plus densément peuplées pour faciliter les déplacements de foules, d’autres choisissent de relancer leurs projets de piétonnisation ou d’infrastructures pour vélos. Ainsi, Oakland a promis de fermer près de 120 km de rues et avait déjà, en date du 1 mai, converti 25 km en une zone temporaire propice aux déplacements lents à l’aide de panneaux, barricades et autres cônes pour bloquer les voitures.