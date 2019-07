Vegeat, compétiteur québécois de Beyond Meat, s’amène dans les IGA

La compagnie québécoise Vegeat, qui produit des aliments à base de protéines végétales, annonce jeudi la conclusion d’une entente commerciale avec les bannières IGA et Rachelle Béry pour le Québec et le Nouveau-Brunswick.

À compter de lundi prochain, les produits 100 pour cent végétaux de Vegeat seront disponibles en exclusivité dans tous les magasins IGA et Rachelle Béry des deux provinces.

La compagnie installée à Montréal met l’accent sur son haché végétal et sur ses galettes pour hamburgers, mais elle promet d’offrir bientôt de nouveaux produits.

Vegeat signale que les pois jaunes, les betteraves, l’huile de noix de coco, les carottes, le tapioca et les fibres d’agrumes sont des ingrédients fondamentaux à la confection de ses produits alimentaires vendus au détail. Ceux-ci ne contiendraient pas de soja, ni de gluten, d’organismes génétiquement modifiés (OGM), d’agents de conservation et de cholestérol et leur teneur en gras serait inférieure de 40 pour cent au bœuf haché mi-maigre.

Compétition serrée

Vegeat vise les mêmes marchés que les fabricants Beyond Meat et Lightlife, basés en Californie et au Massachusetts respectivement. Le fondateur de Vegeat, François Cardinal, a déclaré à La Presse que la PME de cinq employés n’a pas obtenu de subventions ou d’aide financière par la voie d’un programme.

La bannière IGA, qui est très répandue au Québec, appartient à la compagnie Sobey’s qui a plusieurs autres établissements IGA en Ontario.

Sobey’s possède aussi plusieurs autres bannières au Canada, dont Sobey’s Urban Fresh, Price Chopper, Safeway, FreshCo et Thrifty Foods. François Cardinal ne cache pas son ambition d’étendre ses ventes dans ces magasins.