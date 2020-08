Le film «Aline» dévoile son affiche et on croirait voir la vraie Céline Dion

Le scénario de ce film ne laisse que peu de doutes quant à l’hommage adressé à la chanteuse. Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14e enfant: Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine. Quand Aline grandit, on lui découvre un don: elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête... faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde.

L’actrice et réalisatrice Valérie Lemercier avait expliqué dans les pages du Parisien qu’elle admirait la chanteuse québécoise. “Je suis fascinée par sa voix, mais aussi par son destin, le fait qu’elle soit la dernière de 14 enfants, son rapport avec sa mère, son histoire d’amour avec René”.

Ce texte a été publié originalement sur le HuffPost France.