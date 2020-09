Valentino abandonne «exceptionnellement» Paris pour Milan

Estrop via Getty Images

La maison de mode italienne Valentino, qui défilait habituellement à Paris, a annoncé mardi qu’elle ferait une infidélité à la France et présenterait en septembre à Milan sa prochaine collection printemps/été 2021, en raison de la pandémie de la COVID-19 .

“La Maison Valentino est heureuse d’annoncer que la prochaine collection printemps-été 2021 pour hommes et femmes sera exceptionnellement présentée le 27 septembre 2020, à l’occasion de la Fashion Week de Milan”, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

En juin et juillet, Londres, Milan et Paris avaient présenté pour la première fois de leur histoire des Semaines de la mode virtuelles, avec seulement deux défilés physiques en Italie.

La prochaine Fashion week de Milan aura lieu du 22 au 28 septembre, avec un mélange de défilés physiques (Fendi, Dolce & Gabbana, Armani...) et de présentations virtuelles (Missoni, Philipp Plein...).

Paris prendra le relais à partir du 28 septembre et jusqu’au 6 octobre.

“Paris est la ville qui a toujours accueilli nos shows et représente l’ADN de Valentino. La situation que nous vivons actuellement nous a obligés à prendre une décision inhabituelle”, a souligné le directeur créatif de Valentino, Pierpaolo Piccioli, cité dans le communiqué de la maison.

“Dans le scénario actuel, nous nous trouvons contraints de prendre en amont des décisions pour protéger nos ressources les plus importantes, les personnes, et explorer des possibilités alternatives pour maintenir la grandeur de notre marque”, a souligné pour sa part le patron de Valentino, Jacopo Venturini.

“Nous estimons qu’il est plus éthique de présenter le nouveau défilé en Italie, à Milan. Nous croyons fermement que ce projet contribuera à souligner l’importance d’appartenir à un monde de la mode représenté à la fois par la Chambre nationale de la mode italienne et la Fédération (française) de la haute couture et de la mode”, a-t-il ajouté.