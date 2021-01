Vaccins: Ottawa reconnaît les efforts des provinces, mais sert un avertissement

Pas plus tard que mardi, M. Trudeau avait exprimé sa frustration au sujet de la campagne de vaccination dans les provinces, qu’il souhaitait plus rapide. Il avait demandé pourquoi autant de doses étaient dans les congélateurs au lieu d’être «dans les bras des Canadiens vulnérables».

Après les tensions des derniers jours, M. Trudeau a vanté la collaboration entre le gouvernement fédéral et ceux des provinces et des territoires qui doivent être au centre de la stratégie de vaccination.

La sortie de M. Trudeau avait suscité de vives réactions auprès des premiers ministres des provinces, qui ont jeté la faute sur le gouvernement fédéral qui ne fournit pas suffisamment de doses, à leur avis. Le Québec et l’Ontario ont depuis accéléré la cadence, en vaccinant plus de 10 000 personnes par jour.

M. Trudeau a reconnu leurs efforts, vendredi. «Il y a toujours une période de rodage du système et on est là pour continuer d’aider les provinces qui accélèrent le pas d’une façon assez impressionnante au cours de cette semaine et des semaines à venir», a-t-il affirmé.

Il n’a cependant pas voulu dire s’il s’était excusé auprès des premiers ministres des provinces pour ses propos du début de la semaine.

Inquiétudes au sujet de la 2e dose

Le ton était moins jovial du côté de Santé et d’Approvisionnement Canada, deux ministères qui ont exprimé des réserves au sujet de la décision de certaines provinces - dont le Québec - de retarder la deuxième dose des vaccins Pfizer et Moderna.

Moderna demande que deux doses soient administrées à 28 jours d’intervalle. Les essais cliniques de Pfizer reposaient quant à eux sur l’administration d’une deuxième dose après 21 jours.

Le scénario dévoilé par Québec cette semaine prévoit quant à lui un délai de trois mois entre les deux doses pour les populations prioritaires, soit les personnes âgées de 70 ans et plus ainsi que les employés du réseau de la santé, afin d’immuniser le plus grand nombre de personnes rapidement.