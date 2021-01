Vaccins: Ottawa met de la pression sur Pfizer

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

La ministre fédérale des Services publics et de l’Approvisionnement exhorte le fabricant pharmaceutique Pfizer-BioNTech à revenir le plus rapidement possible à son calendrier de livraison du vaccin contre la COVID-19.

Les problèmes d’approvisionnement de Pfizer ont contraint le Québec et l’Ontario à réviser leurs prévisions au sujet de la campagne de vaccination.

Anita Anand a dit comprendre et partager les préoccupations des Canadiens concernant la décision de la société pharmaceutique de retarder les expéditions internationales de vaccins de quatre semaines afin de moderniser ses installations de production en Europe.

«Nous sommes de nouveau en contact avec les représentants de Pfizer pour réitérer fermement l’importance pour le Canada de revenir à son calendrier de livraison habituel le plus tôt possible, a écrit Mme Anand sur son compte Twitter, samedi. Pfizer nous a assuré qu’elle déploie tous les efforts nécessaires pour y parvenir. C’est une situation qui évolue.»

Elle a signalé que les livraisons pour la semaine prochaine ne devraient pas être affectées par ce problème. Elle a indiqué que le gouvernement fournira des mises à jour dès que celles-ci seront disponibles.