Les vaccins : comment agissent-ils ?

Les citoyens ne sont pas tous convaincus du bien-fondé de la vaccination. Et certains ont des appréhensions quant aux effets secondaires possibles. Voici un survol de ce qui se passe dans votre corps quand vous vous faites vacciner et de la façon dont les vaccins agissent.

Qu’est-ce qu’un vaccin ?

Un vaccin est une préparation biologique administrée dans le but de prévenir la propagation d’une maladie. Il contient un ou plusieurs antigènes, qui sont normalement des microbes morts ou affaiblis, ou certains de leurs composants, explique Cécile Tremblay, médecin microbiologiste infectiologue et professeure à l’Université de Montréal.

Ce qui se passe dans notre corps

Le but d’un vaccin est de faire réagir le système immunitaire pour qu’il reconnaisse le véritable microbe, le jour où il y sera vraiment confronté. Face aux antigènes du vaccin, le système immunitaire se met donc à produire des anticorps, et ces anticorps seront ceux qui serviront éventuellement contre le véritable ennemi.

Durée de vie d’un vaccin

Une fois créés, les anticorps demeurent dans l’organisme pour une durée de temps variable. Certains vaccins durent toute la vie ou presque, comme ceux de l’hépatite B. D’autres ont efficacité de quelques mois, comme le vaccin contre la grippe. Parce que certaines maladies sont plus résistantes que d’autres (diphtérie, tétanos, typhoïde, rougeole, oreillons, rubéole, VPH, coqueluche et grippe), certains vaccins nécessitent un rappel : on doit inoculer la personne une seconde fois, plusieurs mois ou années plus tard. Les opinions divergent quant à la durée de vie d’un éventuel vaccin contre la COVID-19 et s’il faudra plus d’une dose.