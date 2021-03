COVID-19: coup d'envoi pour la vaccination de masse des aînés à Montréal

Et c’est parti pour la vaccination de masse à Montréal: dans plusieurs endroits de la métropole, dont le Stade olympique, des aînés seront inoculés ce lundi, un an après que la COVID-19 soit apparue dans leur vie.

Après les Québécois habitant en CHSLD et en résidences privées, et après les travailleurs de la santé, le grand programme provincial de vaccination vise les aînés de 85 ans et plus vivant à domicile.

À Montréal, des aînés de ce groupe d’âge recevront une dose de vaccin lundi _ ils ont été les premiers à pouvoir réserver leur place.

Mais dans d’autres régions, dont Laval et les Laurentides, des aînés ont obtenu leur première dose dès jeudi dernier.

Depuis, le programme s’est rapidement étendu, d’abord vendredi dernier aux Montréalais de 80 à 84 ans, et, lundi matin, ceux de plus de 70 ans ont appris qu’ils pouvaient, eux aussi, prendre rendez-vous. Les Lavallois de 70 à 79 ans peuvent aussi réserver leur plage horaire dès maintenant.

En raison de la situation épidémiologique prévalant dans la région de Montréal et des préoccupations quant à l’émergence des nouveaux variants, la répartition du nombre de doses a été ajustée afin que ce territoire en reçoive davantage au cours des deux premières semaines de mars.

Une dizaine de sites de vaccination sont prévus à Montréal, dont le Stade olympique et le Palais des congrès, situé au centre-ville.

Les responsables demandent aux gens de ne pas se présenter à l’avance à leur rendez-vous pour assurer le respect des consignes sanitaires. Ils rappellent que le vaccin contre la COVID-19 est gratuit.

Les personnes admissibles doivent prendre rendez-vous sur le site Internet Quebec.ca/vaccincovid ou, s’ils n’ont pas accès à internet, en composant le 1 877 644-4545.