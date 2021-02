Vaccination aux États-Unis: des leçons à tirer pour le Canada?

Sur les réseaux sociaux, les Canadiens peuvent tomber sur des photos d’Américains affichant de grands sourires et des cartes de vaccination qui montrent qu’ils ont été inoculés contre la COVID-19.

Une récente intensification de la campagne de vaccination aux États-Unis lui a permis de devancer son voisin du Nord, et certains Canadiens se demandent pourquoi la distribution des doses traîne autant de l’arrière chez eux.

La Dre Krutika Kuppalli, une spécialiste des maladies infectieuses établie en Caroline du Sud, rappelle que si le déploiement des vaccins a dernièrement été d’une rapidité impressionnante aux États-Unis, cela n’a pas toujours été le cas.

La communication entre les États américains a souvent fait défaut, dit-elle, et l’absence de norme pour l’admissibilité aux vaccins a conduit à des incohérences entre les juridictions. Certains États incluent par exemple les enseignants parmi les groupes prioritaires, tandis que d’autres tâchent toujours de vacciner les personnes âgées de 80 ans et plus.

La confusion qui régnait au début de la campagne d’immunisation américaine a généré de la frustration et nui à la confiance du public, relève la Dre Kuppalli. Et même si la passation des pouvoirs à la Maison-Blanche a permis certaines mises au point, il y a selon elle toujours place à l’amélioration.

«Je ne pense pas que nous soyons un modèle de succès, a-t-elle avancé lors d’un entretien téléphonique. Nous avons connu beaucoup de défis (...), mais ça va en s’améliorant.»