ASSOCIATED PRESS

Même s’il entend les doutes suscités par les délais de livraison des vaccins contre la COVID-19, le premier ministre Justin Trudeau répète, encore et encore, que son objectif de vacciner tous les Canadiens qui le veulent d’ici septembre sera atteint.

À sa sortie du vendredi devant la presse, M. Trudeau a réitéré pour la énième fois que le Canada aura reçu les six millions de doses promises par Moderna et Pfizer d’ici le 31 mars et que des dizaines de millions d’autres doses de vaccins suivront.

″À tous les jours, on est en train de travailler pour augmenter les doses qui vont arriver au Canada. (...) Et c’est pour ça qu’on a encore confiance que notre plan fonctionne, qu’on va frapper nos cibles pour la fin mars et qu’on va pouvoir vacciner tout le monde qui le veut avant la fin septembre 2021″, a déclaré M. Trudeau.

Mesures pour restreindre les voyages

On ne sait toujours pas quand les nouvelles mesures pour limiter les voyages à l’étranger, annoncées la semaine dernière, entreront en vigueur.

“Le test PCR obligatoire à l’aéroport et les règles de quarantaine de trois jours seront en place aussi tôt que possible”, a simplement dit M. Trudeau, sans préciser de date.

Ottawa entend obliger les voyageurs à attendre le résultat de ce test de dépistage de la COVID-19 dans un hôtel payé par les voyageurs. La facture doit s’élever à 2000 $.

À la conférence de presse des ministres fédéraux qui a suivi celle de M. Trudeau, la ministre de la Santé a invité les hôtels à s’informer de la façon de “participer au processus de quarantaine”.

“Nous en aurons plus à dire dans les prochains jours”, a offert Patricia Hajdu.

Le premier ministre a aussi fait allusion, comme il l’avait fait la semaine dernière, à d’éventuelles nouvelles mesures pour la frontière terrestre.

Le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, a voulu expliquer “la complexité” de pareilles mesures, citant les 9000 km de frontière canado-américaine, les 117 postes frontaliers et le besoin de garder l’accès ouvert pour les marchandises.