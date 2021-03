Vaccination: l’attente frustre bien des aînés au Stade olympique

Des centaines de gens âgés, plusieurs en marchette ou en fauteuil roulant poussé par un proche, faisaient la file à l’intérieur du stade avant de pouvoir franchir la première porte menant à la vaccination. D’autres ont attrapé des chaises de plastique bleues et les traînaient derrière eux, ou devant, comme une marchette, pour s’y appuyer lorsque nécessaire.

C’était le Jour 1 de la vaccination de masse à Montréal. Le stade accueillait surtout des gens de 85 ans et plus, puisqu’ils ont été les premiers à pouvoir réserver leur place.

Mais les aînés montréalais étaient découragés, lundi midi, et d’autres carrément fâchés.

“C’est la catastrophe”, s’est exclamé Jean-Yves Plourde, 75 ans, qui venait tout juste de recevoir l’aiguille dans le bras.

Il avait rendez-vous à 11h45, mais n’a été vacciné qu’à 13h20, avec plus d’une heure et demie de retard. “Pour les personnes âgées, il me semble que c’est pas une belle manière d’agir.”