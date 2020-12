Vaccin Pfizer/BioNTech: un «profil de sécurité favorable», d'après la FDA

Les experts de l’Agence américaine des médicaments (FDA) ont estimé dans un rapport publié mardi que le vaccin de Pfizer et BioNTech contre la COVID-19 ne présentait pas de risque de sécurité empêchant son autorisation, qui pourrait intervenir d’ici la fin de la semaine.

Les données de sécurité portant sur 38 000 participants à l’essai clinique du vaccin avec un suivi médian de deux mois «suggèrent un profil de sécurité favorable, sans identification de problème de sécurité spécifique qui empêcherait» l’autorisation en urgence, écrivent les experts de la FDA dans un rapport publié à deux jours d’une réunion publique du comité consultatif de l’agence sur les vaccins.

Les effets secondaires les plus fréquents furent les suivants chez 43 252 participants, dont des enfants et adolescents de 12 ans et plus: réactions autour du point d’injection dans le bras (84,1%), fatigue (62,9%), maux de tête (55,1%), courbatures (38,3%), frissons (31,9%), douleurs dans les articulations (23,6%), fièvre (14,2%).

Des réactions sévères se sont produites chez 0 à 4,6% des participants et étaient moins fréquentes chez les personnes de plus de 55 ans (2,8%) que chez les jeunes (4,6%).