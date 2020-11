Un vaccin efficace à 90 %? Sept choses qui restent à savoir

Ce que l’on sait

En tout, depuis la fin-juillet, 43 538 personnes ont été enrôlées dans cette étude en double aveugle menée par les compagnies Pfizer et BioNTech — ce qui signifie que la moitié ont reçu le vaccin et l’autre moitié, un placebo.

Ce que l’on ne sait pas

1) On n’a pas encore d’étude

Les compagnies Pfizer (États-Unis) et BioNTech (Allemagne) ont fait cette annonce conjointement lundi matin, sur la base de résultats « préliminaires » (l’étude est toujours en cours). Sauf que cette annonce n’est accompagnée que d’un communiqué de presse , c’est-à-dire un document qui donne peu de détails : il n’y a ni étude ni données scientifiques que d’autres experts du domaine pourraient éplucher et analyser. Le communiqué dit uniquement, sans donner de date, que les deux compagnies « prévoient soumettre les données de l’ensemble du test de phase 3 pour publication révisée par les pairs ».

2) Symptômes bénins ou graves ?

On ignore par exemple tout de l’état de santé de ces 94 personnes : combien ont développé des symptômes bénins, combien des symptômes graves ? Si la question est importante, c’est parce que la médecine comprend encore mal , même après 10 mois de pandémie, les mécanismes qui font que certaines personnes, et pas d’autres, développeront des symptômes graves. L’une des craintes est qu’un vaccin agisse uniquement sur les infections bénignes, soit celles qui n’auraient pas nécessité d’hospitalisation.

3) Les gens âgés ?

4) Les enfants ?

Une incertitude similaire tourne autour des enfants. On sait qu’ils peuvent attraper le virus, bien que les cas graves soient rarissimes. Dans un premier temps, l’essai clinique de Pfizer et BioNTech avait exclu les moins de 18 ans, puis avait ajouté les 16-18 ans en septembre.

5) Combien de temps faudra-t-il attendre avant de savoir ?

En vertu des critères de la FDA et de l’OMS, l’étude doit se poursuivre jusqu’à ce qu’on ait atteint le seuil de 164 infections. En théorie donc, à ce moment, le total de 90 % pourrait avoir diminué, mais il est mathématiquement improbable qu’il descende en dessous de 50 %. Sachant que l’étude a commencé le 27 juillet et a obtenu 94 cas en à peu près trois mois, on peut imaginer qu’elle atteigne le seuil des 164 avant Noël. Paradoxalement, le fait que l’épidémie soit en ce moment en croissance rapide aux États-Unis pourrait contribuer à atteindre plus vite ce seuil.