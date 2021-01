Vaccin Moderna: jusqu'à six semaines entre les deux injections

RONNY HARTMANN via Getty Images

La deuxième injection du vaccin contre la COVID-19 de Moderna peut être administrée jusqu’à six semaines après la première dans des circonstances exceptionnelles, a indiqué mardi le groupe d’experts de l’OMS sur la vaccination.

Le Groupe stratégique consultatif d’experts (SAGE) sur la vaccination, qui s’est réuni le 21 janvier, a également indiqué, comme il l’avait dit au début du mois, que les voyageurs internationaux ne devaient pas bénéficier d’une vaccination privilégiée, sauf les personnes à risque élevé.

Le Groupe d’experts de l’Organisation mondiale de la santé s’était réuni pour discuter plus particulièrement du vaccin développé par Moderna, déjà autorisé par les autorités de régulation sanitaire de plusieurs pays.

L’OMS n’a en revanche pas encore accordé son homologation d’urgence au vaccin Moderna. Mais son évaluation est attendue fin février, selon un tableau en ligne publié par l’organisation.

“Nous travaillons avec Moderna pour aller le plus vite possible”, a déclaré la responsable des vaccins à l’OMS, Kate O’Brien, lors d’une conférence de presse annonçant les recommandations de la réunion.

Plus généralement, a-t-elle dit, “nous demandons instamment à tous les fabricants de partager toutes les données”.

Le vaccin Pfizer-BioNTech est pour l’instant le seul à avoir reçu, le 31 décembre, l’homologation en urgence de l’OMS. Selon les experts de l’OMS, le vaccin Moderna est plus facile à stocker, distribuer et administrer que celui développé par Pfizer.

Mme O’Brien a expliqué que les procédures d’homologation et de recommandations d’usage sont effectuées par deux comités d’experts distincts qui travaillent de façon séparée et ne sont pas tenus de publier leurs conclusions en même temps ou dans un certain ordre.

Même s’il est “préférable” que les deux publient leur rapport au même moment, a-t-elle ajouté.

Réduire la dose?

En attendant, les experts de l’OMS ont recommandé l’administration de deux doses du vaccin Moderna avec un intervalle de 28 jours, mais ont indiqué que cette 2e injection peut ”être reportées de 42 jours”, en cas de circonstances exceptionnelles, liées à une forte présence de la maladie dans un pays et à une pénurie de vaccins.

Ils ne recommandent en revanche pas de réduire la dose de moitié.