Le vaccin n'abolira pas du jour au lendemain les mesures sanitaires

La première phase du déploiement du vaccin au Canada — qui s’adresse aux travailleurs de la santé de première ligne, aux résidents et employés des foyers de soins de longue durée et à certaines populations autochtones — a commencé le mois dernier et devrait s’étendre jusqu’en mars. Ensuite seulement, au printemps donc, l’opération de vaccination s’étendra graduellement au reste de la population.

L’arrivée des vaccins a suscité une vague d’enthousiasme et d’optimisme pour une fin rapide de la pandémie mondiale de COVID-19 , certains considérant l’immunisation comme un laissez-passer pour se rassembler et socialiser «comme dans le bon vieux temps» — d’avant 2020.

La Presse Canadienne/Mario Beauregard Les spécialistes s’attendent à ce que les mesures sanitaires actuelles demeurent en vigueur même si de plus en plus de gens seront vaccinés, au moins jusqu’en 2021.

Les deux vaccins actuellement approuvés pour une utilisation au Canada, le Pfizer-BioNTech et le Moderna, ont démontré dans les essais cliniques un taux d’efficacité de 95 % dans la prévention des infections graves causées par le coronavirus qui cause la COVID-19. Moderna croit que son vaccin pourrait aussi diminuer la transmission du SRAS-CoV-2, mais davantage de données sont nécessaires à ce chapitre.

La vaccination pourrait certes réduire la transmission, et les restrictions pourraient être levées plus tôt que ne le prévoient les experts, dit-il. «Mais dans l’état actuel des choses, en janvier 2021, il sera préférable de continuer à agir, du moins un certain temps, comme on le faisait avant d’être vaccinés: distanciation physique, contacts restreints, masque à l’intérieur», a estimé le docteur Chakrabarti.

Horacio Bach, professeur adjoint de maladies infectieuses à l’Université de la Colombie-Britannique, ne s’attend pas à ce que le SRAS-CoV-2 soit un jour éradiqué. Si 30 % de la population n’est pas vaccinée, le virus continuera à circuler parmi cette population, dit-il. Un traitement efficace contre la maladie, la COVID-19, sera donc nécessaire pour traiter les cas persistants. «Les virus n’ont pas de cerveau, mais ils ne sont pas stupides: ils continueront à trouver des hôtes», dit-il.

Le docteur Isaac Bogoch, expert en maladies infectieuses à l’Université de Toronto, rappelle toutefois que l’endurance potentielle de la COVID-19 aura moins d’impact une fois qu’on aura pu atténuer les énormes pressions sur le réseau de la santé. Et l’on pourra y arriver en vaccinant dès le départ les populations à haut risque.

Réduire les décès — et la pression sur le réseau

On pourra déjà mesurer l’efficacité des vaccins si l’on réduit les décès dans les foyers de soins de longue durée et chez les personnes à haut risque, dit-il. Par contre, le nombre de nouveaux cas quotidiens sera le dernier indicateur à diminuer, ce qui veut dire que les mesures de prévention devront être suivies pendant que la transmission communautaire se poursuivra.

«Finalement, on commencera à voir une réduction des cas au fur et à mesure que le programme de vaccination se poursuivra, puis on commencera à voir certaines mesures sanitaires graduellement levées, au fur et à mesure que l’année avance, après avril», a-t-il estimé. «Nous verrons probablement un changement progressif permettant des rassemblements extérieurs plus importants, puis des rassemblements intérieurs et éventuellement la levée de la consigne du masque.»