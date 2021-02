Vaccin : même les placebos peuvent causer des effets secondaires

Même avec un placebo

Dans une revue de 31 études publiée en 2012 et rapportée dans le New York Times, des chercheurs allemands ont constaté que plusieurs patients avaient abandonné les études cliniques à cause des effets secondaires, même si ceux-ci recevaient le placebo. Parmi les causes évoquées : l’anticipation d’effets indésirables, des expériences antérieures associant prise de médicaments et symptômes, le fait d’attribuer au traitement reçu des malaises ressentis par pure coïncidence dans les jours qui suivent, ou l’anxiété. Tout cela peut amener les patients à être à ce point à l’affût d’effets secondaires qu’ils les ressentiront, ou croiront les ressentir.

Les effets secondaires plus graves

Il ne s’agit pas de minimiser les effets secondaires qui sont plus graves et qui, eux, ne peuvent être attribués à un placebo. Le plus grave reste le choc anaphylactique, une réaction allergique qui peut être mortelle. Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) aux États-Unis recensait dans son premier bilan de la campagne de vaccination 21 chocs anaphylactiques parmi les 2 premiers millions de doses du vaccin Pfizer distribuées avant les Fêtes. Dans un second bilan (paru le 12 février) s’étendant jusqu’au 18 janvier et couvrant les vaccins de Pfizer et de Moderna, on faisait état de 66 chocs anaphylactiques sur 18 millions de doses, soit un taux de 3,6 par million (ou 0,00000003 %). En comparaison, le vaccin contre la grippe génère en moyenne 1,3 choc anaphylactique par million de doses administrées. Le polyéthylène glycol, un composé de la « capsule » de lipide qui transporte le vaccin, a été évoqué comme suspect possible pour expliquer cette différence.