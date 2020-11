Vaccin contre la COVID-19: tous les yeux rivés sur Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau sera attendu de pied ferme jeudi soir par ses homologues provinciaux, avec qui il doit tenir un appel-conférence au sujet de la campagne de vaccination imminente contre la COVID-19.

En conférence de presse jeudi, François Legault a affirmé que le ministère de la Santé avait déjà déterminé l’ordre de priorité pour la distribution du vaccin et comptait être prêt à vacciner «dès le début janvier». Québec a mandaté le haut fonctionnaire Jérôme Gagnon pour gérer l’aspect logistique de la campagne de vaccination en collaboration avec le Dr Richard Massé, conseiller médical stratégique à la direction de santé publique, les CISSS et les CIUSSS.

«La seule chose qu’on attend, c’est que le fédéral nous dise quand on va commencer à recevoir les doses et combien on va en recevoir par semaine», a lancé M. Legault, ajoutant que «tous les premiers ministres des provinces attendent impatiemment les informations du côté du gouvernement fédéral».

À peu près au même moment, le premier ministre ontarien Doug Ford a d’ailleurs semblé s’impatienter devant le manque d’informations fournies par Ottawa aux provinces jusqu’à présent.

«Nous avons beaucoup de questions à poser [à Justin Trudeau, lors de l’appel de jeudi soir]. Quand recevrons-nous le vaccin? Lequel recevrons-nous? Et combien en recevrons-nous?» a-t-il énuméré. «Ce sont trois questions simples auxquelles nous avons besoin de réponses.»

Les Canadiens loin derrière?

Doug Ford s’est aussi montré inquiet à l’idée que les Canadiens doivent patienter plus longtemps que leurs voisins américains avant de recevoir les premières doses de vaccins, comme l’évoquait mardi Justin Trudeau.

«On ne peut pas regarder nos voisins des États-Unis qui reçoivent des vaccins pendant que le Canada patiente pendant deux ou trois mois, alors que leur économie redémarre et que nous sommes assis à nous tourner les pouces en se demandant quand nous l’aurons», a lancé M. Ford