Le vaccin contre la grippe donne-t-il la grippe?

unomat via Getty Images

« Le vaccin contre la grippe donne la grippe » : voilà l’un des mythes les plus persistants entourant ce vaccin et il fait en sorte que plusieurs personnes craignent de se faire vacciner contre l’influenza. Le Détecteur de rumeurs explique ce qu’il en est.

Les vaccins antigrippaux ne transmettent pas la grippe. Le virus de la grippe contenu dans les vaccins offerts sous forme d’injection est inactif, et celui qui est présent dans les vaccins intranasaux est vivant, mais atténué, de sorte qu’il ne peut provoquer l’influenza. De plus, le virus affaibli ne peut se multiplier qu’à des températures froides, comme celles présentes dans le nez: il ne peut donc pas infecter les zones plus chaudes de notre corps, comme les poumons.