Pédaler dans les airs (Sutton)

Manger des tacos sur le bord du lac (Magog)

La Cantina Le petit taco sert de savoureuses spécialités mexicaines qu’on déguste doucement en profitant de la vue sur la Baie de Magog, un mojito à la main. Ensuite, on se balade sur la rue Principale, à deux pas de là, pour y découvrir boutiques et galeries, dont la galerie photos du photographe Martin Gendron .

Humer la lavande à volonté (Stanstead)

Se sucrer le bec au Musée du chocolat (Bromont)

Camper à la belle étoile (Lac Mégantic)

S’éclater et vivre des sensations fortes à Bromont

Avec une saison de ski écourtée et l’ouverture tardive du parc aquatique, l’équipe de «Bromont, montagne d’expériences» a décidé de miser sur une kyrielle de nouvelles activités pour divertir les touristes. Parmi les nouveautés, un mur d’escalade, le trampo-bungee (sauts dans les airs et acrobaties), le parcours de disque golf en plus de nouveaux sentiers pédestres et d’un parcours d’hébertisme en hauteur. Vous pouvez aussi vous initier au vélo de montagne. Plusieurs forfaits sont offerts, notamment pour profiter autant des activités aquatiques que celles en plein air.