Alerte COVID: 3,4 millions de téléchargements et 856 alertes

«On est en train de travailler avec les provinces et les territoires pour voir s’il y a peut-être une façon de faire une détermination mais on n’a pas de chiffres (pour) le nombre de notifications à ce stade-ci», a expliqué Mme Nadeau.

Les fonctionnaires fédéraux ne pouvaient pas dire si ces récents téléchargements ont été faits au Québec ou ailleurs, étant donné les paramètres qui protègent la vie privée.

Lundi soir, le premier ministre François Legault a enjoint tous les Québécois à télécharger cet outil dans leur téléphone intelligent.

«C’est sûr, avec l’annonce du Québec hier, il y a peut-être une tendance (...) mais on n’est pas capable de déterminer (...) d’où les téléchargements viennent», a dit Mme Nadeau, rappelant, une fois de plus, la protection de la vie privée qu’assurent les paramètres de cette application.

Efficace?

Santé Canada est, pour le moment, incapable d’évaluer l’efficacité de l’outil. Mme Nadeau a simplement répété, à quelques reprises, que plus il y aura de téléchargements d’Alerte COVID, plus l’application sera utile.

Elle a également précisé que les notifications envoyées, anonymement, aux personnes qui ont été en contact avec quelqu’un qui a développé la maladie ne remplacent pas le traçage fait par les autorités locales de santé publique.

«C’est un complément au traçage manuel», a souligné Mme Nadeau qui ne peut pas, non plus, «quantifier l’impact que ça a sur (le travail des autorités de) la santé publique des provinces et territoires».

Deux provinces n’ont pas encore accepté d’installer l’application chez elles: l’Alberta et la Colombie-Britannique. Dans le cas des Albertains, ils avaient déjà leur propre application provinciale et il s’agit de trouver une façon de passer à l’outil national.

La Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard ont annoncé leur intention d’utiliser Alerte COVID et l’application y sera disponible dans les prochains jours.