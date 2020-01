Mille personnes par jour repartiraient de l'urgence sans avoir été vues

Il propose donc, dans un premier temps, d’élargir le champ de pratique des infirmières (praticiennes ou non) et des pharmaciens, afin d’éviter le goulot d’étranglement qui mène inexorablement vers le médecin.

«Ça fait des décennies qu’on essaye (...) de donner des coups de vis d’un côté ou de l’autre, mais on a de la misère à régler les choses parce qu’on réemploie essentiellement les mêmes solutions qui ne fonctionnent pas, a déploré M. Déry. La façon canadienne et québécoise de gérer le système de santé c’est en mettant un certain nombre de barrières, d’obstacles, du rationnement des soins, plus qu’ailleurs.»

Un certain nombre de cas pourraient être pris en charge par quelqu’un d’autre que le médecin ajoute M. Déry, «et ça pourrait faire une différence assez rapidement».

«On a fait des avancées, mais quand on regarde ce que les infirmières praticiennes par exemple, ou les pharmaciens, peuvent faire ailleurs dans le Canada ou aux États-Unis, dans des pays comparables comme le Royaume-Uni, leur champ de pratique est quand même plus limité, a-t-il dit. Même l’ensemble des infirmières, quand elles vont dans le nord du Québec par exemple, elles peuvent faire plein de choses qu’elles ne peuvent pas faire ici, elles rendent service à la population.

«Si on élargit, on enlève la pression sur les médecins et eux, ils ne manqueront pas d’ouvrage demain matin. Ils vont vraiment avoir une valeur ajoutée tandis que d’autres professionnels peuvent donner un bon coup de main.»

Cette mesure irait de pair avec une réforme du mode de rémunération des médecins, pour éviter qu’un acte délégué par un médecin ne soit pas automatiquement synonyme d’une perte de revenus pour lui.

L’IEDM suggère ensuite l’abolition des quotas d’admission dans les facultés de médecine de la province: tous ceux qui souhaitent devenir médecins et qui en ont les capacités devraient avoir leur chance.

«Présentement, on limite bien au-delà de la capacité académique ou éventuellement de la capacité professionnelle, plus qu’ailleurs dans le monde, ce qui fait par exemple si vous regardez en France, en Allemagne ou en Autriche, vous avez 30 à 50 pour cent de médecins de plus (...) et les Québécois ne sont pas moins intelligents», a illustré M. Déry.

On pourrait enfin s’inspirer de ce qui se fait dans plusieurs pays européens, où certains hôpitaux sont gérés par l’État, certains par des organismes à but non lucratif et certains par des entreprises privées à but lucratif, tout en demeurant accessibles à tous.

«Ce sont des hôpitaux qui sont plus innovants, plus performants, et qui tirent le système vers le haut, a conclu M. Déry. On ne paye pas avec la carte de crédit, mais il y a une variété de fournisseurs, et des pays européens ont fait un virage vers ça dans les années 1990 (...) et ça leur a permis de diminuer les coûts en augmentant la performance de leur réseau hospitalier. Si on veut à terme avoir un gain de performance du système de santé, on a intérêt à s’inspirer de ça aussi tout en maintenant le système universel. C’est un peu vers ça qu’il faut aller, et si on ne le fait pas là, on va se reparler dans dix ans et on va avoir encore les mêmes problèmes.»

À VOIR: la santé publique sur le qui-vive