L'UQAM demeure ouverte malgré la grève de ses employés de soutien

Cependant, en raison de la grève, certains services sont au ralenti ou fermés. Le Registrariat, les Services à la vie étudiante, à l’exception du kiosque d’accueil au pavillon J.-A. De Sève (DS) qui demeure ouvert, les cafétérias, le Centre sportif et les bibliothèques des Sciences; de la Musique et des Sciences de l’éducation sont fermés. Le service de Carte UQAM demeure ouvert, mais au ralenti.

Les bibliothèques du pavillon Hubert-Aquin, soit Arts, Centrale et Sciences juridiques et politiques, sont ouvertes de 8h30 à 18h00. Les services de prêt et d’aide aux usagers ne sont pas disponibles. Les laboratoires informatiques en Sciences et en Sciences de la gestion sont ouverts de 9h00 à 17h00. La Clinique Techno au pavillon DS demeure ouverte.

Tous les services et toutes les activités de l’UQAM reprendront normalement dès mercredi.

La présidente du syndicat, Louisa Cordeiro, demande à la communauté universitaire de respecter le droit à la négociation collective des employés de soutien et de ne pas franchir les piquets de grève mardi.

À VOIR AUSSI: Quand yoga et marijuana se rencontrent