UQAM: le début de la session pourrait être perturbé par des journées de grève

Ces employés sont membres du Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQ . Il s’agit non seulement d’employés d’entretien, mais également de techniciens, de professionnels, d’employés de bureau et de métiers.

Le principal point en litige porte sur les salaires. Les discussions sur les questions normatives, abordées au départ, allaient bien, a rapporté Mme Cordeiro.

Les syndiqués estiment avoir fait leur part pour soutenir l’UQAM, qui tente d’atteindre l’équilibre budgétaire. «Ce n’est pas la première fois qu’on se fait dire que l’université est en difficulté financière. Et, bien honnêtement, ce ne sont pas les employés de soutien qui sont responsables de ça. On comprend la situation et on a fait notre part», a souligné Mme Cordeiro.

Au moment d’écrire ces lignes, la direction de l’UQAM n’avait pas encore fait connaître ses commentaires.

Les 1800 employés de soutien en question proviennent de quatre groupes: des métiers et services (plombiers, électriciens, préposés à la sécurité), employés de bureau, employés des services techniques (techniciens en laboratoire, informatique) et professionnels (bibliothécaires, agents de recherche et de planification et autres).

La convention collective est échue depuis le 31 mai 2017.