L'UPA porte plainte contre les boulettes «Beyond Meat»

M. Viel croit que les consommateurs pourraient penser que la «viande» végétale a les mêmes valeurs nutritives que le boeuf. «Mais c’est très différent, précise-t-il. Le consommateur peut penser que c’est l’équivalent, mais ce n’est pas l’équivalent.»

«Moi, chez nous, quand je fais une boulette à hamburger, elle est 100 pour cent viande. Vous comprendrez qu’une boulette (végétale), elle a passé dans l’usine pendant quelques étapes avant de finir par être une boulette acceptable au goût», décrit celui qui est producteur bovin du Bas-Saint-Laurent.

De plus en plus de Canadiens ont décidé de réduire leur consommation de viande dans les dernières années pour se tourner vers des sources de protéines plus diversifiées, comme le tofu, les légumineuses et le poisson, pour des raisons environnementales ou des raisons de santé.

Le nouveau Guide alimentaire canadien, dévoilé plus tôt cette année, a d’ailleurs abandonné les portions recommandées de viandes et de leurs substituts.

Il n’est donc pas étonnant de voir l’arrivée de ces produits de simili-viande, qui s’inscrit dans cette nouvelle tendance.

Le président des Producteurs de bovins du Québec dit qu’il ne peut «rien y faire» si les consommateurs décident de plus en plus de bouder la viande rouge et de «manger végétal».

Mais il estime que les règles de promotion et de marketing doivent être les mêmes pour tout le monde.

«Qu’ils l’appellent “protéine végétale” ou “boulette de protéines végétales”. On va vivre avec ça et on n’aura pas de problème», précise M. Viel.

Dans une déclaration écrite, «Beyond Meat» a déclaré qu’elle veillera à ce que «toute communication future» au sujet de ses produits soit conforme aux normes canadiennes.

Au moment de publier, l’entreprise n’avait pas donné plus de détails sur comment elle allait décrire ses boulettes végétales à l’avenir.