COVID-19: l'UPA inquiète des travailleurs saisonniers bloqués aux frontières

SylvieBouchard via Getty Images

LONGUEUIL, Qc — L’incapacité pour les producteurs agricoles de faire venir au Québec des travailleurs saisonniers étrangers en raison des restrictions découlant de la COVID-19 suscite beaucoup d’inquiétudes à l’Union des producteurs agricoles (UPA) et à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Le premier ministre Justin Trudeau a confirmé, mercredi, la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis à la “circulation non essentielle”. Cette fermeture de la frontière canado-américaine durera “autant que ce sera nécessaire”, a fait savoir M. Trudeau, et les restrictions aux déplacements ne s’appliqueront pas aux ”échanges commerciaux”.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a relayé le même message.

Mardi, M. Trudeau a annoncé que dès mercredi midi, sauf pour quelques exceptions, les frontières canadiennes seraient fermées à tous ceux qui ne sont pas des citoyens canadiens ou des résidents permanents.

Selon l’Union des producteurs agricoles, les quelque 16 000 travailleurs issus du Mexique et d’Amérique centrale permettent de sécuriser les récoltes au Québec depuis plusieurs années.

Le président de l’UPA, Marcel Groleau, a affirmé mercredi en conférence de presse que leur absence pourrait être irremplaçable, même s’il croit pouvoir recruter des travailleurs québécois qui pourraient être mis au chômage prochainement par la crise de la COVID-19.

