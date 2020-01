Des universités observent une minute de silence pour les victimes du vol 752

Justin Tang/The Canadian Press via AP) Des étudiants et des membres de la communauté assistent à une cérémonie le mercredi 15 janvier 2020, à l'Université Carleton à Ottawa, pour honorer Fareed Arastech, étudiant au doctorat en biologie, et Mansour Pourjam, ancien étudiant en biologie, décédés dans l'accident du vol PS752 d'Ukraine International Airlines à Téhéran.