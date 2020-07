UNIS: les voyages toutes dépenses payées de donateurs seraient inhabituels

THE CANADIAN PRESS/Cole Burston Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, a déclaré aux membres du Comité des finances de la Chambre des communes, la semaine dernière, qu’il venait tout juste de rembourser à UNIS plus de 41 000 $ pour des voyages que sa famille et lui avaient effectués en 2017.

Mme Rosenfield et Elizabeth Gomery, associée fondatrice de cette société de conseil philanthropique, affirment que les organismes de bienfaisance qui invitent les donateurs à participer à des voyages à l’étranger s’attendent généralement à ce qu’ils paient eux-mêmes leurs dépenses.

UNIS soutient que les voyages offerts aux commanditaires et donateurs potentiels pour constater sur place le travail de l’organisme lui ont permis d’amasser des millions de dollars.

Lors de sa comparution devant le comité des Communes, le 22 juillet, le ministre Morneau a révélé qu’à l’été 2017, il avait voyagé avec sa femme et l’une de ses filles au Kenya pour en apprendre davantage sur le travail d’UNIS dans ce pays. Plus tard cette année-là, il dit avoir voyagé avec sa famille en Équateur pour prendre connaissance des projets qu’UNIS y mène.

Avis: l’ancien propriétaire de HuffPost, AOL, a commandité et participé aux événements de charité WE et aux voyages de bénévolat de Free The Children.

