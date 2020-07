UNIS: Trudeau comparaîtra devant un comité, Morneau appelé à démissionner

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick Prime Minister Justin Trudeau talks during question period in the House of Commons on Parliament Hill in Ottawa on Tuesday, July 21, 2020.

OTTAWA — Le bureau du premier ministre Justin Trudeau a annoncé qu’il avait accepté l’invitation d’un comité fédéral pour témoigner sur l’affaire UNIS, alors que le témoignage de son ministre des Finances, Bill Morneau, l’a plongé dans l’eau chaude. «Les modalités quant à la date et l’heure seront connus prochainement», a fait savoir le bureau de M. Trudeau. Lors de sa comparution mercredi après-midi, le ministre Morneau a révélé qu’il a fait un chèque de plus de 41 000 $ à l’organisme UNIS pour rembourser certaines dépenses liées à deux voyages humanitaires en 2017 organisés par l’organisme et auxquels sa famille et lui ont participé. À l’été 2017, il dit que son épouse et l’une de ses filles ont voyagé au Kenya pour en apprendre davantage sur le travail d’UNIS là-bas. Plus tard cette année-là, il dit avoir voyagé avec sa famille en Équateur pour constater également le travail d’UNIS. M. Morneau dit avoir retrouvé des documents totalisant plus de 52 000 $ en dépenses de sa poche pour ces deux voyages, mais que cette somme ne constituait pas le coût total des missions humanitaires d’UNIS. Il dit avoir donc fait un chèque de 41 366 $ mercredi, juste avant sa comparution devant le comité, pour rembourser le coût de certaines dépenses comme les frais de transport, les coûts de construction pour une école et les coûts des repas qui ne lui auraient pas été chargés.