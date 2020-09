UNIS: au tour du commissaire aux langues officielles de mener une enquête

La controverse entourant UNIS fait déjà l’objet d’enquêtes au bureau du commissaire à l’éthique et les conclusions devraient être connues au début de l’année prochaine.

Mario Dion doit déterminer si le premier ministre Justin Trudeau et l’ancien ministre des Finances Bill Morneau ont violé la Loi sur les conflits d’intérêts parce qu’ils ne se sont pas récusés des discussions du cabinet, malgré leurs liens familiaux avec UNIS.

L’organisation a annoncé cette semaine qu’elle cessera toutes ses activités au Canada, blâmant la pandémie et la crise politique qui a entaché sa réputation.

Questionné à ce sujet, vendredi, M. Trudeau n’a pas voulu dire s’il tient une part de responsabilité dans la disparition d’UNIS au pays. Il s’est contenté de répéter que le déroulement des événements est «très dommage pour tout le monde impliqué, surtout les étudiants».

«Comme j’ai dit, je regrette ne pas m’être récusé au début à cause de la perception impliquée. Il n’y avait pas de conflit d’intérêts ici. Et comme gouvernement, nous allons continuer de travailler extrêmement fort pour soutenir nos jeunes pendant la pandémie», a-t-il offert.

Avis: l’ancien propriétaire de HuffPost, AOL, a commandité et participé aux événements de charité WE et aux voyages de bénévolat de Free The Children.

