UNIS: les conservateurs réclament une enquête criminelle contre Trudeau

OTTAWA — Le Parti conservateur réclame une enquête criminelle concernant la décision du gouvernement libéral de demander à l’organisation UNIS de gérer un programme de 900 millions $ à l’intention d’étudiants bénévoles.

lls ont lancé cet appel après qu’on eut appris que le groupe a versé des centaines de milliers de dollars à des membres de la famille du premier ministre Justin Trudeau.

M. Trudeau est déjà visé par une enquête du commissaire à l’éthique pour un éventuel conflit d’intérêts en lien avec ce contrat, puisque les liens de longue date de sa famille avec UNIS sont bien connus.

Cette enquête a toutefois débuté avant qu’on apprenne que la mère du premier ministre, son frère et sa femme ont jadis été rémunérés par UNIS. Les conservateurs estiment qu’il s’agit maintenant d’un crime potentiel.

Les conservateurs indiquent qu’ils enverront vendredi une lettre à la police pour vérifier si la portion du Code criminel qui concerne la fraude gouvernementale s’applique dans cette affaire.

M. Trudeau répète que la fonction publique non partisane a recommandé de confier la gestion du programme à UNIS, mais il admet qu’il ne s’est pas récusé quand son cabinet a accepté l’entente.

Avis: l’ancien propriétaire de HuffPost, AOL, a commandité et participé aux événements de charité WE et aux voyages de bénévolat de Free The Children.