Un autre comité parlementaire convoqué pour étudier l'affaire UNIS

Mercredi, les membres du comité devront décider s’ils se pencheront sur cette affaire et si oui, les conservateurs voudraient convoquer comme témoins, entre autres, la ministre Mélanie Joly et le commissaire aux langues officielles Raymond Théberge.

L’organisme mieux connu sous son nom anglais WE, choisi pour gérer un programme de bourses, aurait, selon les élus conservateurs, dû être écarté parce qu’il n’est pas bilingue et très peu connu au Québec.

L’opposition reproche à Justin Trudeau d’avoir participé à la décision de confier à UNIS la gestion d’un programme de bourses de 912 millions $, programme pour les étudiants qui font du bénévolat en ces temps de pandémie. Or, la mère et le frère du premier ministre ont eu, à travers les années, des contrats payés avec l’organisme mieux connu sous son nom anglais WE.

Des liens entre la famille du ministre des Finances Bill Morneau et UNIS ont également fait surface.

Lorsque l’affaire a éclaté, UNIS a choisi de retirer ses billes. On ne sait toujours pas comment le programme sera maintenant géré.

Le député conservateur Bernard Généreux estime que dès le départ, ce travail aurait dû être confié à la fonction publique. Mais puisque le gouvernement a préféré passer par un organisme extérieur, celui-ci aurait dû avoir “des antennes au Québec”.

“On est dans un pays bilingue au Canada”, a-t-il fait valoir en entrevue téléphonique lundi avant-midi.

“Le respect minimal aurait voulu que l’organisation choisie puisse avoir des antennes partout au Canada”, a-t-il soutenu. Selon lui, plusieurs organisations québécoises auraient pu faire ce travail.

