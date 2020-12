Après avoir ouvert en grande pompe sa plus grande boutique au Canada à Montréal , le détaillant japonais UNIQLO annonce qu’il ouvrira un second magasin au Québec situé au Carrefour Laval dès le printemps 2021.

« Compte tenu de la demande continue de la part des Québécois, nous sommes heureux d’annoncer que nous ouvrirons un second magasin au Québec », a déclaré Yuichiro Kaneko, PDG d’UNIQLO Canada, par voie de communiqué.

UNIQLO - le spécialiste des pièces basiques, intemporelles, aux coupes nettes et à bas prix - est atterri en sol canadien en septembre 2016 et compte maintenant 14 boutiques chez nous, notamment à Toronto, à Vancouver et à Edmonton.